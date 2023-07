Watch more on iWantTFC

Nag-sorry at inamin ng advertising agency na gumawa ng audio-visual presentation na "Love the Philippines" campaign ng Department of Tourism (DOT) na gumamit ito ng ilang video na hindi orihinal at hindi kuha sa Pilipinas. Tiniyak naman ng DOT na patuloy itong mag-iimbestiga sa harap ng mga batikos. Nagpa-Patrol, Katrina Domingo. TV Patrol, Linggo, 2 Hulyo 2023