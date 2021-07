Symbolic vaccination ng A5 category sinimulan sa Taguig

MAYNILA - Umarangkada na ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa mga indigent o ang mga nasa A5 category sa lungsod ng Taguig Biyernes ng umaga.

Vaccine inoculations begin for indigent residents or members of the A5 category at the Bagong Lipunan Condominium Tenement in Bgy. Western Bicutan, Taguig via the city’s vaccination bus pic.twitter.com/kv0t3jGYoN

Ipinadala sa Bagong Lipunan Condominium Tenement sa Barangay Western Bicutan ang isa sa 2 vaccination bus ng lungsod para sa unang batch ng mga babakunahan sa A5 category.

Nasa 1,000 bakuna ang planong ibigay ngayong Biyernes pero kasama na rin sa babakunahan ang mga frontline workers ng A4 at mga kukuha ng second dose mula sa nasabing barangay.

Sa pamamagitan ng vaccination bus, sabi ng lungsod na kaya nang magbakuna ng hanggang 1,000 katao.

Sa loob ng bus isinasagawa ang mismong vaccination.

Layon ng ganitong pop-up vaccination center na dumerekta na lalo sa mga mahirap na puntahang komunidad.

Marami ang natuwa at maagang nagpunta sa lugar kung saan nakaparada ang vaccination bus.

The vaccination bus, one of 2 deployed in the city, can give jabs to up to 1,000 people in a day (from just 200 during the initial rollout), according to the Taguig local gov’t. pic.twitter.com/V8Wcn7LwwM