Pacquiao 'pinaiikot-ikot' nina Duterte, PDP-Laban: Trillanes

Watch more in iWantTFC

Patuloy ang giriian sa pagitan ng ibang miyembro ng partidong PDP-Laban at presidente nitong si Sen. Manny Pacquiao. Sabi ni dating Sen. Antonio Trillanes, pinaiikot-ikot ng partido si Pacquiao at halatang na kay Pangulong Rodrigo Duterte talaga ang katapatan ng mga ito. Tingin ni Trillanes, susuportahan ng partido ang kandidatong ieendorso ni Duterte, at hindi si Pacquiao na sinasabing tatakbong pangulo sa 2022. Nagpa-Patrol, Sherrie Ann Torres. TV Patrol, Biyernes, 02 Hulyo 2021