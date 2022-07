Watch more News on iWantTFC

Sa pag-uumpisa ng bagong administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., halos kompleto na ang kaniyang Gabinete, maliban na lang ang ilang ahensiya gaya ng Department of Health. May epekto nga ba ang kawalan pa rin ng Health secretary ngayong may banta pa rin ng COVID-19? Nagpa-Patrol, Raphael Bosano. TV Patrol, Biyernes, 1 Hulyo 2022.