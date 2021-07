Sara Duterte, Manny Pacquiao nagkita sa US Embassy event

Watch more in iWantTFC

Nagkita-kita sa iisang event ng US Embassy sina Sen. Manny Pacquiao at Davao City Mayor Sara Duterte, 2 politikong sinasabing magtutuos sa pagkapangulo sa 2022. Bukod sa kanila, present din sa event si Leyte Rep. Martin Romualdez, na kakandidato umanong vice president, at si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Nagpa-Patrol, Willard Cheng. TV Patrol, Huwebes, 01 Hulyo 2021