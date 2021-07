Pagkalat ng COVID-19 sa Eastern Samar, madalas mula sa gov't offices

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Nananatili sa kategoryang medium risk sa COVID-19 ang Eastern Samar pero tumaas pa rin ang kaso ng impeksiyon sa lugar.

“Hindi naman ibig sabihin na medium risk kami bumababa ang kaso namin. Tumaas din po. As of now, ang cases namin 2,180 na po. Malapit na naming malampasan yung record namin ng 2020. Ang 2020, 1173. Ngayon, kalahating taon pa lang 1,007 na kami,” ayon kay Gov. Ben Evardone.

Sa panayam sa TeleRadyo Huwebes ng umaga, sinabi ni Evardone na ganito rin halos ang sitwasyon sa buong rehiyon.

“Sa buong region, nalampasan na nila yung buong record ng 2020 ng positive cases na last year 11,490, ngayon nasa 13,976 na ang buong region. Matindi talaga ang surge ng cases dito sa amin,” sabi niya.

Kanila namang iniiugnay ang pagkalat ng COVID-19 sa mga government offices.

“Ina-analyze namin, nakakalungkot na ang main source ngayon ng infection ay mga government offices. Yun ang nakakalungkot na hindi nagsusuot ng face mask, face shield, social distancing pag uuwi sa kanilang mga bahay syempre yung household nagkakaroon na ng infection. Yun ang study at analysis ng DOH (Department of Health) sa region po,” sabi niya.

Isa aniyang halimbawa dito ay ng magpositibo ang isang alkalde ng bayan at halos lahat ng empleyado ng munisipyo ay nagpostibo na rin.

Mahirap aniya ang ganito na sila ang nagpapatupad ng minimum health protocols, pero pagdating sa kani-kanilang mga tanggapan ay nagiging maluwag na.

“Hindi lang po sa Eastrn Samar yan, that is the phenomenon in the whole region,” dagdag niya.

Kasalukuyang nasa high risk category ngayon ang Laguna, Davao Region, Western Visayas, Soccsksargen, at Eastern Visayas.

Nauna nang sinabi ng isang health expert na ang hindi pagsunod sa ipinatutupad na minimum health protocols tulad ng pagsusuot ng face mask at face shield, at pagdalo sa mga social event ang isa sa nakikitang dahilan sa pagkalat ng COVID-19.

- TeleRadyo 1 Hulyo 2021