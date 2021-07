Hiling na computer set ng napaslang na binatilyong may autism, natugunan

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Laking pasalamat ng pamilya ng binatang may autism na napaslang ng pulis sa isang operasyon kontra tupada sa Valenzuela matapos dumating sa mismong ika-40 araw ng paggunita sa kaniyang pagkamatay ang pinangarap nitong computer set para sa online learning nilang magkakapatid.

“Sa ngayon po, malungkot dahil nag-ipon-ipon kami sa paggunita, yung pang 40 days niya. At saka, yung mga hiling niyang magkaroon ng computer, printer, sayang po dahil wala na siya bago nagkaroon sila ng gamit pang school," sabi ng ina ni Edwin Arnigo na si Helen ngayong Huwebes.

"Pero, nagpapasalamat ako dahil kung hindi naman sa kaniya, hindi magkakaroon kung ano man ang meron ang mga kapatid niya,” dagdag niya.

Magtatapos na sana ng elementarya ang 18-anyos na si Edwin, pero hindi na ito natuloy matapos mabaril noong Mayo.

Isa si Edwin sa mga naghihintay noon na makagamit ng nag-iisang cellphone ng pamilya para sa online learning. Kaya humiling ito sa magulang na sana magkaroon ng computer set. Pero hindi naman ito agad na natugunan ng kaniyang mga magulang dahil kulang din ang kanilang kinikita.

Sa tulong ng programang Kabayan at Pilipinas Shell Foundation Inc., naihatid na ang pangarap na desktop computer ni Edwin na may kasama pang printer/scanner para sa kaniyang mga kapatid.

“Malaking tulong po dahil 5 po silang nag-aaral. Nahihirapan po ako lalo na 'pag nagpapa-print at nag-aagawan sa isang cellphone. Ngayon, hindi na po dahil meron na silang sariling gamit po,” sabi ng kanilang ina. Isa sa kapatid ni Edwin ang nasa college, 2 sa high school at isa ang nasa elementarya.

- TeleRadyo 1 Hulyo 2021