Mga reklamo sa katiwalian puwedeng isumbong sa 'Contact Center ng Bayan' ng CSC

MAYNILA - Maaaring magsumbong ang mga kawani ng gobyerno tungkol sa mga reklamo sa katiwalian sa kani-kanilang ahensiya sa Civil Service Commission.

Ayon kay CSC commissioner Aileen Lizada, puwedeng isumbong ang mga reklamo sa "Contact Center ng Bayan" na hindi sila nalalagay sa panganib.

"Ito ay tumatanggap para sa mga request for assistance, complaints, commendation, inquiries and other feedback on government services," aniya sa panayam sa Teleradyo Huwebes.

Puwedeng i-text ang mga reklamo sa 09088816565 o i-email sa email@contactcenterngbayan.gov.ph.

Ani Lizada, puwede ring tumanggap ng anonymous complaints ang Office of the Ombudsman.

"We receive regular reports and monitoring," aniya, kung saan kabilang sa mga reklamo ang "fixing activities" at extortion.

"Karamihan may nagsasabing may korap... ang problema, hindi sila lumalabas dahil natatakot. Natatakot kasi 'yong kabangga nila 'yong boss nila," dagdag ni Lizada.

May panawagan din ang CSC commissioner sa pribadong sektor ukol sa anti-corruption drive ng pamahalaan.

"Nananawagan din ako na hindi magiging korap ang kawani ng gobyerno kung hindi rin kayo mago-offer o magbibigay," aniya.

"I'm sure merong ibang ahensiya ng gobyerno na entrenched o part na ng system nila. Kung hindi ka sasama, you're going against the flow," dagdag nito.

Nagkomento si Lizada matapos ang pahayag kamakailan ni Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa korapsiyon sa bansa.