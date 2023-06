Paglalaro, pagbenta ng lato-lato pinagbabawal sa barangay sa QC

Watch more on iWantTFC

Isinusulong na ngayon sa isang barangay sa Quezon City ang isang ordinansa na nagbabawal sa pagbebenta at paglalaro ng lato-lato. Para sa ilang opisyal at magulang, delikado at nakakasakit ang sikat na laruan. Nagpa-Patrol, Raphael Bosano. TV Patrol, Biyernes, 30 Hunyo 2023.