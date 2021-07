QC planong kasuhan ang Zuellig Pharma sa abalang idinulot ng eZConsult

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Planong ituloy ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang demanda laban sa healthcare service provider na Zuellig Pharma dahil sa abalang idinulot nito sa publiko sanhi ng makailang beses na pagpalya ng eZConsult online booking app para sa vaccine slot.

“Marami na pong sabihin na nating danyos na pwedeng i-asunto, kasi hindi po naka-quantify as of now ang hirap ng tao, and daming reports, thousands of reports,’ sabi ni Atty. Orlando Paolo Casimiro, City Legal Officer ng QC ngayong Miyerkoles.

Maghahanda na umano sila ng mga ebidensiya, mga report at iba pa sa mga susunod na mga araw.

“Yung tao po ang apektado. So we’d like to assure the public na hindi naman po sila napapabayaan. 'Yun kanilang naranasan, sa hustisya natin kukunin kung ano po yung pagkukulang,” sabi niya.

Kinumpirma rin ni Casimiro na ite-terminate na ng QC ang kontrata nito sa Zuellig Pharma dahil na rin sa maraming reklamong natatangap mula sa mga residenteng hindi makapag-book ng vaccination slot sa online platform. Ang kontrata ng Zuellig ay nagsimula noong Marso at magtatapos sana sa Disyembre ng taong kasalukyan.

“For the 9th time kahapon, ang nagdusa na naman, ang mga residente because may reports kami na buong araw, sumusubok doon sa eZConsult, puro error. Siguro, nag-crash kanilang site,” sabi ni Casimiro.

Binigyan aniya ng lokal na pamahalaan ng pagkakataon ang Zuellig para maayos ang kanilang eZConsult system. Pero hindi pa rin nasolusyunan ang problema.

“Simula’t sapul, we haven’t encountered yung seamless process po. Talagang problema, and apektado po kasi yung vaccination process as a whole,” sabi niya.

- TeleRadyo 30 Hunyo 2021