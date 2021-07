ALAMIN: Certificate of Analysis, interval ng 1st at 2nd dose ng bakuna, tinalakay

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Umabot na sa mahigit 10 million ang naiturok na doses ng bakuna sa patuloy na vaccination program ng bansa laban sa COVID-19.

Base sa tala ng Department of Health nitong Linggo, nasa 10,065,414 doses na ng mga bakuna ang naibigay na, kung saan 7,538,128 ay para sa unang dose at ang natitirang 2,527,286 ay second doses.

“Meron na pong walo na pwedeng gamitin under emergency use. Pero ang ginagamit natin as of now, kung di po apat, baka lima po. Ang huling dumating Moderna,” pahayag ni Undersecretary Eric Domingo, director general ng Food and Drug Administration.

Sa panayam sa TeleRadyo ngayong Miyerkoles, muling ipinaliwanag ni Domingo na walang 100 porsiyentong proteksiyon ang mga bakuna kontra COVID-19 at maaari pa ring mahawahan ng virus. Pero kapag bakunado, mas bumababa ang tiyansang umabot sa mas grabeng kondisyon ang sakit.

Sinagot din ni Domingo ang ilang mga katanungan ng publiko sa segment na Bakuna Muna sa programang Kabayan sa TeleRadyo.

PAGGAMIT NG SINOVAC SA MGA BATA:

“Lumabas na yung published article. Kaya lang, clinical trial phase 1 and 2 ng Sinovac. At binabasa ko nga kaninang umaga, mukhang maganda rin naman ang kaniyang efficacy at safety sa mga bata na less than 18 years old. Kaya lang, sa ngayon po, hinihintay ko pang mag-submit sa atin yung Sinovac ng officially ng data nila para makita ng expert natin.”

BAKIT MAGKAKAIBA ANG PAGITAN NG 2ND DOSE NG MGA BAKUNA:

“Kasi magkakaiba ang klase ng bakuna. Kamukha nung inactivated virus, ito po within one month po ibinibigay. Pero yung adenoviral vector katulad nitong AstraZeneca, yung pong Sputnik, habang tumatagal, tumataas yung reaction, kaya mas magandang pinatatagal nang kaunti yung kaniyang interval between the first and second dose.”

PAG-AARAL NG BAKUNA LABAN SA DELTA VARIANT:

“Ang DOST, mayroon na silang ginagawa na pag-aaral - yung vaccine effectiveness ng mga bakunang ginagamit natin at pati po yata pag-mix-and-match. Gagawin nilang isang pag-aaral para po sa mga darating na taon, maplano po natin ang ating pagbabakuna.”

BAKIT KAILANGANG MAYROONG CERTIFICATE OF ANALYSIS ANG MGA BAKUNA BAGO GAMITIN:

“Ang bakuna, hindi pwedeng gamitin hanggang hindi lumalabas ang Certificate of Analysis to show na pasado siya. Hindi naman natin mababawi ang bakuna kapag na-iniksiyon na sa tao. Kaya pinaalalahanan din namin ang DOH na hindi dapat dini-distribute muna ang mga bakuna hanggang hindi pa pasado sa Certificate of Analysis. Kailangan po, pag-dinistribute siya, ready for use na siya. Mas mabuti pong dini-deliver pagka kumpleto na lahat ng test ng bakuna.”

MERON BANG PAGKAKAIBA ANG 1ST AT 2ND DOSE CONTENT NG BAKUNA:

“Sa lahat ng bakuna, pare-pareho lang, except doon sa Sputnik. Ang Sputnik, magkaiba ang first dose at magkaiba ang second dose. Ang Sputnik po, adenoviral vector vaccine siya. Ibig sabihin, may adenovirus, para sa sipon, nilagyan ng kapirasong COVID-19 virus para mag-elicit ng immune response. Yung sa Sputnik, ang ginawa nila, yung first dose, iba po yung adenovirus na ginamit; iba yung sa pangalawang adenovirus. At ang theory nila, yun ang dahilan kung bakit mas mataas ang kaniyang efficacy - umaabot ng mahigit 90 percent. Yun pong design ng Sputnik ay magkaiba po yung dose 1 at magkaiba po yung dose 2.”

PWEDE BANG MAGPATUROK NG FLU VACCINE KUNG MAY 1ST DOSE NA NG COVID VACCINE:

“Kailangan pa rin po ng flu vaccine. Pero ang ating advice, 'wag magpapabakuna ng masyadong magkakalapit. Two weeks in between the vaccine, saka the flu vaccine.”

ANG MAY IUD (Intrauterine device) BA AY PWEDENG MAGPABAKUNA:

“Pwede po. Wala namang significant na OB o gynecologic na side effects ang ating mga bakuna, kaya maaari po.”

- TeleRadyo 30 Hunyo 2021