Relasyong Pilipinas-US muling sumigla sa unang taon ni Marcos

Muling sumigla ang relasyon ng Pilipinas at Amerika habang patuloy ang magandang pakikitungo sa China sa unang taon ng termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Marcos, layon niyang balansehin ang bagong direksiyon ng ugnayang panlabas ng Pilipinas bilang kaibigan ng lahat at walang kaaway na bansa sa harap ng patuloy na tensiyon sa West Philippine Sea at Taiwan Strait. Nagpa-Patrol, Pia Gutierrez. TV Patrol, Huwebes, 29 Hunyo 2023