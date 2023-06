Watch more on iWantTFC

Daan-daang aplikante ng "government hiring" para sa factory workers sa South Korea ang hindi pa umano nakakaalis makaraan ang isa hanggang dalawang taon. Mayroon ding nakaranas ng biglaang kanselasyon ng kontrata kahit may flight na. May nakatakda namang pulong ang Department of Migrant Workers sa South Korea para talakayin ang proseso. Nagpa-Patrol, Zen Hernandez. TV Patrol, Huwebes, 29 Hunyo 2023