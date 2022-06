Watch more News on iWantTFC

Pinagtibay ng Securities and Exchange Commission (SEC) ang nauna nitong desisyon na bawiin ang certificate of incorporation at ipatigil ang operasyon ng Rappler dahil sa paglabag umano ng kompanya sa pagbabawal sa foreign ownership ng mass media. Pero ayon sa Rappler, iaapela nila ang desisyon at business as usual ang kanilang operasyon. Nagpa-Patrol, Zandro Ochona. TV Patrol, Miyerkoles, 29 Hunyo 2022