Factory worker pinasuweldo ng 5, 10 sentimong barya para sa 2 araw na trabaho

Iniimbestigahan ng Valenzuela city government ang isang pabrika sa lungsod matapos magreklamo ang isang trabahante dahil pinasahod siya umano ng barya.

Masama umano ang loob ng factory worker na si Russel Mañosa matapos siyang suwelduhan ng isang bag ng barya ng kaniyang pinagtatrabahuhan noong Sabado.

Ang masklap pa aniya rito ay puro singko at diyes sentimos ang binayad sa P1,056 na katumbas ng 2 araw niyang suweldo.

Bago nito, nagreklamo sina Mañosa at iba pang kasamahan sa barangay dahil sa hindi pagpapasahod sa kanila ng kompanya, bagay na kinainis umano ng may-ari.

Sinubukan umano ni Mañosa na ibalik ang mga barya at papalitan ang mga ito ng perang papel pero tinanggihan siya ng kahera.

Dahil sa sama ng loob, nagbitiw sa kompanya si Mañosa at ngayo'y naghahanap na ng ibang trabaho.

"Nakakasama ng loob eh. Gusto ko lang sabihin sa kaniya, magbago ugali niya tapos taasan niya 'yong sahod ng mga tao," aniya.

Hindi naman ikinatuwa ni Valenzuela Mayor Rex Gatchalian ang nangyari kaya ipinatawag niya ang may-ari ng pabrika para magpaliwanag.

Ayon kay Gatchalian, isang insulto sa dignidad ng manggagawa ang ginawa ng pabrika kay Mañosa.

"Hindi sila dapat kinakawawa. Parang 'yan lang ang halaga ng pawis mo? 'Di ba parang you're worth centavos and cents only in my eyes," anang alkalde.

Ayon kay Gatchalian, ayon sa batas, hanggang sa halagang P100 lang maaaring ibayad ang tig-singko at diyes sentimos na barya.

Pinasilip ni Gatchalina kung may iba pang paglabag ang kompanya, na tumanggi munang magbigay ng pahayag sa ABS-CBN News.

Kabilang rito ang paratang ni Mañosa na hindi ito nagbabayad ng tamang overtime at hindi rin naghuhulog sa Social Security System, Pag-IBIG at PhilHealth ng mga empleyado.

— Ulat ni Raffy Santos, ABS-CBN News