Pagsailalim sa Puerto Princesa sa MECQ, 'di na iaapela: alkalde

MAYNILA - Hindi na aapela pa ang lokal na pamahalaan ng Puerto Princesa sa pagsasailalim sa lungsod sa modified enhanced community quarantine, ang ikalawang pinakamahigpit na quarantine level.

Ayon kay Mayor Lucilo Bayron, hindi gaya ng inaasahan nilang bilis ang pagkalat ng sakit at bumaba naman ang kaso ng COVID-19 sa lungsod.

“MECQ kami, hindi na kami maga-appeal siguro. Personally, ako hindi maga-appeal pero magpapatawag ako ng meeting ng Inter-Agency Task Force ng Puerto Princesa mamayang alas-5 ng hapon para maging collegial 'yung decision. Palagay ko OK na rin 'yun. Although bumababa 'yung active cases medyo mabagal ang pagbaba niya, di kasing bilis ng inaasahan namin,” sabi ni Bayron.

Mananatili ang MECQ sa Puerto Princesa mula Hulyo 1 hanggang Hulyo 15.

Sa panayam sa TeleRadyo Martes ng umaga, sinabi ni Bayron na umabot ang kanilang active cases sa 1,007 pero bumaba na rin ito.

“As of kahapon, 514 na lang tapos may walo o siyam na bakanteng hospital beds kami. 'Yung aming hotel na ginagamit namin for quarantine and isolation na inaarkila ng city nung kataasan ng cases namin umabot ng 11 hotels, ngayon pito na lang ang inaarkila,” sabi niya.

Iniugnay ni Bayron ang pagbaba ng kaso sa ipinatutupad nilang health and safety protocols sa lungsod, tulad na lamang ng curfew, liquor ban, pagbabawal muna sa religious celebrations, social gatherings at paghati ng workforce sa mga opisina.

“Meron kaming travel ban. Mamaya sa meeting, 'yun ang kailangang pag-usapan kung ire-request ba namin na ma-extend pa 'yung travel ban,” sabi niya.

Sa ngayon ay hanggang A3 pa lamang ang kanilang binabakunahan sa lungsod. Malaki naman ang paniwala ni Bayron na dadami ang supply ng kanilang bakuna dahil sila ay nasa ilalim ng MECQ. Parating na rin aniya ang biniling bakuna ng LGU.

“Feeling namin nabibigyan kami ng special attention dahil MECQ kami kaya pakiramdam namin mas maraming bakuna ang ipapadala sa amin. Late last week, tumanggap kami ng 5,000 doses ng Gamaleya saka ine-expect namin na 'yung binibili naming bakuna using our own funds darating na rin ngayong July 8 to 14, tatanggap kami ng binili naming AstraZeneca na 6,500 doses, 'yun ang sabi,” aniya.

Ang parating na mga bakuna ay gagamitin rin nila para maumpisahan ang vaccination ng kanilang mga economic frontliner.



- TeleRadyo 29 Hunyo 2021