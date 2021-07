Kasong COVID sa Cagayan bumababa pero MECQ status, kailangan pa rin: Gov

Watch more in iWantTFC

Hindi na iaapela pa ng lokal na pamahalaan ng Cagayan province ang muling pagsasailalim sa kanila sa modified enhanced community quarantine kahit na bumababa na ang kaso ng COVID-19 sa lugar.

“Bumababa naman po but hindi pa namin nakukuha pa yung safe na safe na kami kaya ini-extend pa yung MECQ sa amin and I will not appeal that po because I feel na kailangang maipababa pa po namin,” sabi ni Gov. Manuel Mamba.

Sa panayam sa TeleRadyo Martes ng umaga, sinabi ni Mamba na mayroon pa ring mga naka home quarantine sa Tuguegarao dahil puno pa rin ang mga isolation centers.

Dumadami pa rin aniya ang kaso sa ibang mga lugar sa probinsiya tulad ng mga bayan ng Aparri at Sta. Ana na karamihan ng kaso ay galing sa kanilang mga episentro sa Tuguegarao.

“Ang maganda po, galing kami sa 2,000 plus noon, bumaba na sa 1,400 for the entire province,” sabi niya.

Patuloy naman aniya silang gumagawa ng mga hakbang para tuluyan nang mapababa ang bilang ng kaso ng COVID-19 sa lugar at mailagay na sila sa mas maluwag na lockdown status.

“We’re hoping na in the next two weeks mapababa pa namin ito nang husto,” sabi niya.

- TeleRadyo 29 Hunyo 2021