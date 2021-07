Ibang benepisyo para sa health workers, iginiit

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Hiniling ng Alliance of Health Workers na sana ay ibinigay na rin ang iba pang benepisyo na dapat na matanggap ng lahat ng kabaro nila ngayong panahon ng pandemya at bago pa mapaso ang batas na sumasailalim sa mga ito.

“Nakakalungkot kasi ang daming benepisyo ang mga health workers na hindi pa rin naibibigay sa kanila sa kasalukuyan at alam natin na meron pong pondo ito," ayon kay Robert Mendoza, national president ng grupo.

Aniya, may pondo para dito sa ilalim ng Bayanihan to Recover As one Act, na mawawalan na ng bisa sa Hunyo 30. Kabilang sa mga benepisyong hiling ng health workers ang meal, transportation at accommodation allowance, special risk allowance (SRA), at active hazard duty pay.

Ayon sa Department of Budget and Management nai-release sa Department of Health nitong nakaraang Biyernes ang P9.02 bilyong pondo para sa hazard pay ng nasa 298,000 health workers sa buong bansa. Nasa P5,000 kada buwan ang matatanggap ng mga health worker.

Ito ay retroactive mula noong Disyebre 2020 hanggang Hunyo 30, 2021 kung kailan mapapaso ang authority na magbibigay ng SRA sa ilalim ng Bayanihan 2.

“Alam natin na high risk ang hospitals po at dito sa SRA na ito meron lang pinipili na dapat bigyan, 'yung mga nasa COVID area,

'yung mga direct patient care. Ang panawagan natin dapat lahat ng health workers kasi alam natin pagpasok pa lang sa hospital high risk na, sana lahat ng health workers ay mabigyan, both public and private health workers,” sabi ni Mendoza sa panayam sa TeleRadyo Martes ng umaga.

Umaasa din ang grupo na mabibigyan pa ng extension ang pagiging epektibo ng Bayanihan 2 para maihabol ang pag-release sa iba pang benepisyong dapat na matanggap ng mga health worker.

“Hindi naman nagpatawag ang ating president ng special session kaya hindi na siya mae-extend unless ngayong araw na ito o bukas magpalabas ng executive order 'yung ating pangulo na i-extend hanggang katapusan sana sa December. Sana ma-extend siya kasi alam natin na ang pandemya ay patuloy pa rin sa kasalukuyan at hindi pa natin nasusugpo 'yung COVID-19,” sabi niya.

Meron aniyang kapangyarihan ang pamahalaan na i-release ang budget para sa hazard pay at iba pang allowance kung gusto talaga nitong kilalanin ang kabayanihan ng mga health worker sa bansa.

“Dapat kasama 'yung active hazard duty pay, 'yung meal, accommodation, transportation allowance sana bigyan din ng pansin. Mag-release na ngayon o hanggang bukas para makahabol sa deadline,” sabi ni Mendoza.

- TeleRadyo 29 Hunyo 2021