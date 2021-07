ACT: Mga problema sa distance learning laganap pa rin

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Naniniwala ang isang grupo ng mga guro na hindi pa handa ang pamahalaan sa pagbubukas ng klase ngayong school year 2021-2022.

Sa panayam sa TeleRadyo nitong Martes, sinabi ni Raymond Basilio, secretary general ng Alliance of Concerned Teachers, hindi pa nareresolba ang problema sa distance learning noong nakaraang school year gaya ng kakulangan sa module at mahinang internet connectivity.

Nangangamba sl Basilio na posibleng maulit ang ganitong problema ngayong school year, at sa karanasan umano ng mga estudyante at guro ay magastos ang distance learning kaya dapat na maglaan ng sapat na pondo ang gobyerno.

Pinuna rin ni Basilio ang umano’y hindi nagamit na pondo sa loob ng Bayanihan to Recover As One Act na nakatulong sana para maging maayos ang distance learning. Mapapaso na ang batas sa Hunyo 30.

“Sa tinging po namin ang mayor na usapin dito ay 'yun pong pagkakaroon ng sapat na budget allocation ng education department, at maagap na paggamit ng DepEd sa pondo. Halimbawa, ang pondo under Bayanihan 2 para sa Department of Education ay hindi pa nau-utilize, hindi pa napo-provide sa mga teachers ang laptop computers na kabahagi nitong pondo. Hindi pa naipo-provide ang data allowance na sinasabi nilang communication allowance na gagamitin ng mga guro at mahihirap na estudyante, patapos na ang Bayanihan 2," sabi niya.

- TeleRadyo 29 Hunyo 2021