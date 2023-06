MAYNILA - Nasa 30 kilo ng umano'y marijuana ang nasabat ng mga awtoridad sa isang operasyon sa North Luzon Expressway (NLEX) nitong Martes ng gabi.

Tatlong oras na tumukod ang daloy ng trapiko sa southbound lane ng NLEX na umabot pa sa bahagi ng Marilao exit.

Ayon sa NLEX, nagkaroon ng aksidente sa bahagi ng West Canumay, Valenzuela. Makikita ang yuping likuran ng itim na SUV sa lugar.

Ayun pala ay isang buy-bust operation ang kinasa ng Southern Police District pasado alas 9 ng gabi.

LOOK: Southern Police District confiscates 30 kilos of suspected marijuana from Benguet estimated to be worth P3.6 million.



It was the cause of the heavy traffic along NLEX, Tuesday night. | @ABSCBNNews pic.twitter.com/WFxtrcTMAv