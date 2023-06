Mga hamon sa agrikultura hinarap ni Marcos Jr. sa unang taon bilang pangulo

Watch more on iWantTFC

Bilang unang presidente ng Pilipinas na namuno sa Department of Agriculture, hinarap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang maraming hamon sa agrikultura sa unang taon ng kaniyang panunungkulan. Kabilang rito ang pag-angkat ng asukal at pagpapababa ng presyo ng sibuyas at bigas. Nagpa-Patrol, Jervis Manahan. TV Patrol, Miyerkoles, 28 Hunyo 2023