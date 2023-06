1 milyong ektarya na di natatakpan ng puno target tamnan ng DENR

Watch more on iWantTFC

Kalahati lang ng classified forest land sa bansa ang itinuturing na may forest cover o natatakpan ng puno, ayon sa Department of Environment and Natural Resources. Kaya naman balak ng ahensiya na muling tamnan ang kahit 2 milyong ektarya nito. Nagpa-Patrol, Raphael Bosano. TV Patrol, Miyerkoles, 28 Hunyo 2023