Mar Roxas ibinahagi kung saan nanghinayang sa pagkawala ni PNoy

Tiwala si dating Department of the Interior and Local Government Secretary Mar Roxas na magiging mabuti ang kasaysayan sa yumao niyang kaibigan, dating runningmate at boss na si dating Pangulong Noynoy Aquino. Ibinahagi rin ni Roxas ang mga huli nilang pag-uusap ni PNoy, kabilang na ang estado ng kalusugan nito at ang sitwasyong politikal ng bansa. Nagpa-Patrol, Jeff Canoy. TV Patrol, Lunes, 28 Hunyo 2021