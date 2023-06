Watch more on iWantTFC

Agarang paglaya ni Mary Jane Veloso, ang overseas Filipino worker na nasa death row sa Indonesia, ang dalangin pa rin ng kaniyang pamilya matapos siyang dalawin sa kaniyang piitan, lalo't may iniinda itong sakit. Tiniyak naman ng Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers na agad silang magbibigay ng ano mang tulong medikal kay Veloso kung kinakailangan. Nagpa-Patrol, Mike Navallo. TV Patrol, Martes, 27 Hunyo 2023