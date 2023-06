Watch more on iWantTFC

May bahagyang pagtaas sa aktibidad ng Bulkang Mayon, ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Umaaray naman ang mga all-terrain vehicle o ATV operators sa Legazpi City dahil sa epekto ng nag-aalborotong bulkan sa kanilang kabuhayan. Nagpa-Patrol, Jose Carretero. TV Patrol, Martes, 27 Hunyo 2023