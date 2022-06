Lacson, Sotto may paalala sa mga bagong senador

Watch more News on iWantTFC

Nanumpa na ang ilang bagito ant nagbabalik na mambabatas kasabay ng pagpasok at paglahad ng mga plano ng mga bagong halal na kongresista. May paalala naman sina outgoing senators Ping Lacson at Tito Sotto sa kanila. Nagpa-Patrol, Sherrie Ann Torres. TV Patrol, Lunes, 27 Hunyo 2022.