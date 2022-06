Watch more News on iWantTFC

MANILA (UPDATE) – Limang empleyado ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) ang sugatan matapos silang sugurin ng mga kalalakihan sa Pasay City nitong Linggo dahil sa kinumpiskang e-trike, ayon sa ahensya.

Ang pambubugbog sa dalawa sa mga sugatan, na kinabibilangan ng isang senior citizen na MMDA personnel, ay kitang kita sa isang cellphone video na ngayon ay viral na.

Nangyari ang rambulan sa Barangay 147 matapos umanong magsagawa ang MMDA team ng clearing operation sa lugar pasado alas-dos ng hapon.

Ayon kay retired M/Sgt. Jose Zabala, ang sugatang MMDA personnel na senior citizen na, nagsimula ang gulo nang sapilitang kuhanin ng mga kalalakihan ang isang e-trike na nahatak ng team na kaniyang pinamumunuan.

“Sabi ko, sige, ibigay na. Nang ibaba na nila, paalis na kami. Sa unahan po ng isang building, doon na 'to binugbog na," kuwento ni Zabala habang tinuturo ang isang kasamahang MMDA personnel.

"Alangan naman pabayaan ko 'to. Bilang isang namumuno, ang team leader ng grupo, in-assist ko siya. 'Wag niyo saktan, tama na 'yan, nakahiga na po.' Ako na binalingan nila," dagdag ng 65-anyos na empleyado.

Sa video, nakasuot ng kulay asul na MMDA uniform ang tauhan ni Zabala habang binugbog ito, samantalang nakapangsibilyan at may suot na itim na sombrero naman ang MMDA team leader.

Makikitang pinagsusuntok at pinagsisipa ang naturang mga empleyado ng MMDA kahit pa natumba na sila.

Nakatakas ang mga nambugbog, pero ayon sa Pasay City Police, tinutugis na nila ang mga ito.

“As of now, may mga persons of interest na tayo na na-identify, pati yung owner ng e-trikes, pati yung mga persons na nambugbog na pumunta doon sa pagmamaltrato sa biktima," ani Pasay police chief Col. Cesar Paday-Os.

Ayon sa kanila, sa oras na mahuli ang mga suspek ay haharap ang mga ito sa patong-patong na reklamo, kasama na ang physical injury at assault of person in authority.

Desidido ang anak ni Zabala na mabigyan ng hustisya ang kaniyang ama.

Sa social media, kinondena ni MMDA Task Force Special Operations head Edison “Bong” Nebrija ang insidente.



"This is totally a form of anarchy. Inaayos lang kayo bubugbugin nyo tropa namin. Yung matanda na binugbog nyo nagserbisyo sa militar yan tapos kayo na ang lalaki ng katawan pinagtulungan nyo ang isang matanda," sabi niya.

Matapos ang pangyayari, sinabi ni MMDA Chairman Atty. Romando Artes na mas paiigtingin pa nila ang kanilang clearing operations sa lugar.

"I already gave instructions na itong buwan ng Hulyo, aaraw-arawin natin ang operations dito sa lugar na 'to. But this time magkakaroon tayo ng konting precautions. Makikipag-coordinate tayo sa PNP para may assistance yung ating mga tropa, at hindi na maulit ang ganitong pangyayari. Pero again, hindi kami magpapatakot. Itutuloy-tuloy lamang namin yung paggananap ng aming trabaho" ani Artes.

— TeleRadyo, 27 June 2022