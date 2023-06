Teachers' group idudulog sa int'l labor group ang pinagsususpetsahang DepEd memo

Watch more on iWantTFC

Balak idulog ng Alliance of Concerned Teachers sa International Labor Organization ang memo ng Department of Education, na itinuturing ng grupo na profiling at pananakot sa kanilang mga miyembro. Pinabulaanan naman ito ng DepEd, na sinabing nais lang nilang i-update ang kanilang datos para mas makatugon sa mga serbisyo at reklamo. Nagpa-Patrol, Vivienne Gulla. TV Patrol, Lunes, 26 Hunyo 2023