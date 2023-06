DepEd nasita dahil sa isyu ng mother tongue-based education

Watch more on iWantTFC

Pinuna ni Sen. Sherwin Gatchalian ang Department of Education matapos amining isinantabi ang kahandaan sa pagpapatupad ng mother tongue-based education. Sa higit 200 lengguwahe kasi sa Pilipinas, 16 lang ang may libro at nagagamit sa iba-ibang eskuwelahan. Nagpa-Patrol, Arra Perez. TV Patrol, Lunes, 26 Hunyo 2023