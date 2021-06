Bakit sinasabing mas nakakahawa ang Delta variant?

Watch more in iWantTFC

MAYNILA—Inilarawan ng isang eksperto kung paano atakehin ng Delta at Delta-plus coronavirus disease (COVID-19) variants ang katawan ng mga pasyente nito.

Ayon kay Dra. Eva Maria Dela Paz ng University of the Philippines

- National Institutes of Health, mas mailap sa immune response ang komposisyon ng Delta variant kaya mas madali itong nakakahawa sa katawan.

" 'Yung mga kombinasyon na meron ang Delta variant ay nagsasanhi na mas madali siyang makahawa mas madaling kumapit sa host cells o kaya may kakayahang umiwas sa immune system o immune response," ani Dela Paz.

Sinabi rin ni Dela Paz na "higit 60 porsiyento" itong mas nakakahawa kaysa sa Alpha variant na nakita sa UK. Matatandaang ang Alpha variant ay 40 porsiyentong mas nakakahawa kaysa sa orihinal na COVID-19 variants.

Habang maituturing na variant of concern ang Delta variant, na nagpadapa sa healthcare system ng bansang India, hindi pa rin masasabing variant of concern na ang Delta plus, na may mahigit 200 kumpirmadong kaso sa buong mundo, ayon kay Dela Paz.

Iginiit ni Dela Paz na mahalaga ang border control at pagpapabakuna para maiwasan ang mga nasabing variant na wala pang local transmission sa ngayon.

-- Laging Handa, Hunyo 26, 2021