BJMP tinanggi na pinapakain ng bubog ang Malabon jail inmates

Itinanggi ng Bureau of Jail Management And Penology ang reklamo ng mga inmate ng Malabon City jail na may halong bubog ang inihahain sa kanilang pagkain. Tinitiyak naman ng BJMP na pananagutin ang warden at lima pang tauhan kung mapapatunayan ang umano'y pang-aabuso sa kulungan. Nagpa-Patrol, Anna Cerezo. TV Patrol, Linggo, 25 Hunyo 2023.