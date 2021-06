Public viewing sa burol ni PNoy sisimulan 10 a.m. ngayong Biyernes

Watch more in iWantTFC

MAYNILA—Sa huling pagkakataon, uuwi sa Ateneo de Manila University ang mga labi ni dating Pangulong Benigno "Noynoy" Aquino III.

Dito sa nasabing unibersidad sa Quezon City nagtapos ng elementary, high school at college ang dating Pangulo.

Buong magdamag, mahigpit ang seguridad sa paaralan, partikular sa Gate 3 na magsisilbing entrance ng mga nais na pumunta sa viewing.

Sa ngayon, may ribbons na kulay dilaw at itim na nakasabit sa bakod at gate ng unibersidad.

Bibigyan ng pagkakataon ang publiko na masilayan ang mga labi ng dating Pangulo simula 10 a.m. hanggang 10 p.m. ng Biyernes

Inaasahang magkakaroon ng prayer vigil ng 4 p.m. at isang misa ang iaalay 5 p.m. — Ulat ni Lyza Aquino, ABS-CBN News