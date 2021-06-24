Public viewing sa burol ni PNoy sisimulan 10 a.m. ngayong Biyernes
ABS-CBN News
Posted at Jun 25 2021 07:06 AM
Teleradyo, Sakto, Benigno Aquino III, Noynoy Aquino, public viewing, Ateneo de Manila University, ADMU
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