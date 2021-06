K9 unit ng AFP bantay sa labas ng QC subdivision na pinagdalhan sa urn ni PNoy

Watch more in iWantTFC

MAYNILA—Pumuwesto sa labas ng Gate 1 ng Greenmeadows Subdivision sa Green Meadows Ave. ang 2 sasakyan ng Armed Forces of the Philippines na may dalang mga K-9 unit.

Dalawang aso ang ibinaba kasama ng mga sundalo, isang black labrador at Belgian Malinois.

Pero nang tanungin ng media ang mga sundalo kung may kinalaman ito sa seguridad sa paglipat ng urn na naglalaman ng abo ni dating pangulong Benigno "Noynoy" Aquino III, itinanggi nila ito.

Magdamag naging tahimik sa labas ng subdivision mula nang dalhin ang urn Biyernes kagabi sa bahay ng kamag-anak ng pamilya Aquino.

Sinisita rin ng mga bantay ng subdivision ang paglapit ng mga media para kumuha ng video.

Bago dinala sa Greenmeadows Huwebes ng gabi, nag-alay ng dasal ang pamilya Aquino sa The Heritage Park sa Taguig sa unang gabi ng pasiyam o novena para kay Aquino.

Pagkatapos ng panalangin, muling nagpasalamat ang kapatid na si Kris Aquino sa lahat ng nagpakita ng pakikiramay at pagmamahal sa dating pangulo at sa kanilang pamilya.

Dala-dala ni Kris ang tinuping bandila ng Pilipinas na ibinigay ng militar at bitbit naman ng pamangking si Miguel Aquino-Abelleda ang urn ng pangulo sa sasakyan na dumeretso ng Greenmeadows.

Sa ngayon, inaasahang lang na anumang oras ngayong umaga dadalhin ang urn sa public viewing sa Church of the Gesu sa Ateneo De Manila University. — TeleRadyo 25 Hunyo 2021