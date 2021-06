Cyberattacks sa alternative media, pag-atake din sa demokrasya: Journ prof

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Dapat na ikabahala hindi lamang ang mga may dunong sa teknolohiya ang nagaganap na cyberattacks sa alternative media organizations dahil ito rin ay pag-atake sa demokrasya, ayon sa isang propesor ng journalism nitong Biyernes.

“Hindi lang ito usapin ng kumbaga usapang techie lang ito, kung sino lang nakakaintindi 'yun lang ang dapat maging concern. In an overall scheme of things, it’s an attack on democracy and an attack on press freedom, in particular,” pahayag ni journalism professor Danilo Arao.

Base sa ulat ng Qurium Media Foundation nitong Martes, nakapagtala sila sa mga nakalipas na buwan ng "brief but frequent denial attacks" laban sa mga website na bulatlat.com, altermidya.org, at karapatan.org. Banggit din ng nasabing organisasyon na noong Hunyo 5, na-trace sa Department of Science and Technology ang ginawang vulnerability scan laban sa Bulatlat.

“Hindi na nakakagulat 'yung involvement ng Philippine Army hinggil doon sa pag-atake sa aming mga website. Sa kaso naman ng DOST, nabasa ko naman ang kanilang pahayag, binanggit nila wala raw silang kinalaman dito pero sa akin simpleng tanong lang: Sa inyo po ba galing 'yung vulnerability scan immediately after the distributed denial of services attack? Yes or no lang naman po ito,” sabi ni Arao.

Ayon kay Arao, hindi na umano kailangan pa ng malalimang imbestigasyon tungkol dito dahil simpleng pagsilip lamang umano sa server logs ay magpapakita na ng partikular na impormasyon.

“Wala namang malisya dito. Let’s be factual. May digital forensics na inilabas 'yung aming partner, Qurium Media foundation, na nakabase sa Sweden,” sabi niya.

Ito rin aniyang foundation ang tumulong sa kanila noong naging target sila ng cyberattacks noong 2018 at 2019.

Bilang convenor ng Kontra Daya, hinikayat din ni Arao ang publiko na mas maging preparado lalo na’t magiging malaki ang papel ng internet at social media sa papalapit na halalan sa 2022.

“Maghanda, magbantay at kumilos. 'Yun ang panawagan ng Kontra Daya kasi mas magiging dependent talaga sa internet at sa social media hindi lang 'yung mga political party at mga kandidato pati 'yung mga ordinaryong mamamayan sa pangkalahatan dahil na nga sa pandemya,” sabi niya.

Dapat aniyang tiyaking may digital security bilang pag-iingat sa cyberattacks. Hiling niya sa netizens, lalo na ang gumagamit ng Facebook na ikonsidera ang paggamit ng password manager at authenticator apps. Para naman sa mga web administrators, payo niya ang paggamit ng mitigation servers.

“At sana sa susunod na hinaharap 'wag nang gamitin 'yung government resources to launch an attack against press freedom,” sabi niya.

- TeleRadyo 25 Hunyo 2021