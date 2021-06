Bulaklak, kandila inialay para kay dating Pang. Noynoy Aquino sa Times St.

Watch more in iWantTFC

Damang-dama ang pagmamahal ng mga taga-suporta ng yumaong dating pangulong si Benigno Aquino III malapit sa bahay nito sa Times Street, Quezon City Huwebes.

Dumagsa ang pag-aalay ng kandila at bulaklak, at lahat ay may mensahe ng pakikiramay sa pamilya.

Sa harap naman ng gate, dilaw na mga lobo at bulaklak ang inilagay.

Huwebes ng gabi, cinremate na ang labi ni Aquino, at nagkaroon ng maikling burol sa Heritage Park sa Taguig City.

Sa Sabado ililibing si Aquino sa Manila Memorial Park katabi ng kaniyang magulang na sina dating Senador Benigno Aquino Jr. at dating pangulong Corazon Aquino. — Jervis Manahan, ABS-CBN News