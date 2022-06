Watch more News on iWantTFC

Kalahati sa kabuuang pagbubuntis sa buong mundo na aabot sa 121 milyon ang hindi inaasahan, base sa World Population Report. Sabi naman ng Commission on Population and Development na pang-4 ang bansa sa Southeast Asia na may pinakamataas na early birth rates. Nagpa-Patrol, Wena Cos. TV Patrol, Biyernes, 24 Hunyo 2022.