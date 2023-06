Higit 300 sa 500 kulungan mataas ang occupancy rate: COA

Watch more on iWantTFC

Umabot na sa 66 porsiyento ang siksikan na preso sa mga kulungan sa Pilipinas. Sa report ng Commission on Audit, may mataas na occupancy rate ang higit 330 sa halos 500 kulungan sa bansa. Pinakamataas ang congestion rate sa mga kulungan sa Calabarzon, Mimaropa, at Metro Manila. Nagpa-Patrol, Zyann Ambrosio. TV Patrol, Biyernes, 23 Hunyo 2023.