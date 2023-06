2 suspek sa pamemeke ng PWD ID sa Maynila, arestado

Watch more on iWantTFC

Nahuli ng mga pulis nitong Huwebes ang 2 suspek na namemeke umano ng mga persons with disabilities (PWD) ID matapos makatanggap ng reklamo mula sa Manila Department of Social Welfare.

Sa entrapment operation video ng Manila Police District, makikita ang pag-abot ng lalaki ng pekeng PWD ID sa isang pulis na nagpanggap na buyer.

Agad inaresto ang suspek na itinuro naman ang bahay ng kasabwat kung saan ginagawa ang mga pekeng ID.

Naaktuhan ng mga pulis ang babaeng suspek na nag-iimprenta pa ng mga ID at tumambad sa kanila ang daan-daang blangkong identification cards.

Nasamsam din ang isang printer, typewriter, at laminator machine na ginagamit sa modus ng mga suspek.

Ayon sa pulisya, talamak ang bentahan ng mga pekeng PWD ID sa lungsod na inaalok online sa halagang P1,500.

Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang mga suspek.

"Almost the same e. Malalaman lang natin na peke ‘to pagka-pinagawa mo sa labas," sabi ni Police Maj. Dave Garcia ng MPD-SMART.

"‘Yung tax ng government, ‘yan ‘yung number 1 na maapektuhan kasi nakakagamit sila ng discount. So mas marami, mas maraming mawawala sa government natin."

Mahaharap ang dalawang suspek sa mga kasong falsification of documents at manufacture and possession of instruments.

Maaari ring makasuhan ang mga taong gumagamit ng mga pekeng ID.