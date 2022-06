Wattah Wattah Festival magbabalik na sa San Juan

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA—Nitong Biyernes na ang pagbabalik ng Wattah Wattah Festival sa lungsod ng San Juan.

Matapos ang dalawang taon na walang festival sa San Juan dahil sa pandemiya, ngayon balik-sigla ang kapistahan bukas dahil bukod sa tradisyunal na basaan, meron na ulit na streetdancing competition dito.

Gabi-gabi nagpa-practice na ang mga barangay na kasali sa street dancing competition.

Masaya ang mga kasama sa streetdancing dahil matapos ang dalawang taon, muli nilang masasaksihan ang makulay na kasaysayan ng San Juan na idadaan sa sayaw sa kalsada.

Para sa trainer ng streetdancers na si Nino Cunanan patunay ang gagawing streetdance na malaya na sa COVID-19 ang San Juan.

"Nakakapagtrain na kami, malaya na kami," aniya.

Excited din at masaya ang streetdancers dahil maipapakita na muli nila ang ipinagmamalaking kultura ng San Juan.

Ayon sa tagapagsalita at kasalukuyang city tourism and cultural affairs officer ng San Juan na si Brian Geli, mas marami ngayon ang sasabay sa streetdancing.

Lahat kasi ng 21 barangay ng San Juan, kasama sa streetdancing nitong Biyernes.

Magsisimula ang aktibidad alas-6 ng umaga sa isang Zumba dance.

Isusunod ang blessing ng mga firetruck alas-7:30 na hudyat na rin ng tradisyunal na basaan kung saan mag-iikot ang mga firetruck sa mga kalsada ng San Juan para magbomba ng tubig.

Sampung fire truck ng San Juan ang kasama sa tinatawag na “watercade” na mag-iikot sa main road ng lungsod para makisali sa basaan.

Nagpaalala ang city tourism and cultural affairs office na bawal ang pagpasok ng mga pampublikong sasakyan upang mabasa ng mga pasahero. Bawal din ang sapilitang pagbubukas ng mga pribadong at pampublikong sasakyan, ang pagtatapon ng mainit o nagye-yelong tubig, at ang paggamit ng water bomb at maruming tubig.

Sa mga papasok sa trabaho, ayon kay Geli, maghanap na lang ng alternatibong ruta para makaiwas sa basaan.

At sa mga sasali sa basaan, dapat naka face mask, ayon sa tourism office.

Matatapos ang basaan ala-1 ng hapon.

May liquor ban din na magsisimula mamayang hatinggabi at magtatapos alas-3 ng hapon.

Ang tradisyunal na basaan ay pagpupugay sa patron ng lungsod na si San Juan Bautista.

Matagal na tradisyon na ito ng mga taga-San Juan.

Ngayong taon, mas makahulugan daw ito dahil ito na raw ang hudyat ng pagtatapos ng pandemiya.

Ligtas naman daw ang selebrasyon lalo’t nasa 260 percent ang vaccination rate ng San Juan habang nasa 81 percent ng populasyon ang nabigyan na ng booster shot.—Ulat ni Jose Carretero, ABS-CBN News