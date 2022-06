Watch more News on iWantTFC

MAYNILA—May mga "competent" at iilang "unfit" umano sa mga appointed Cabinet member ng padating na Marcos administration, ayon sa isang political expert.

Ayon kay Rogelio Alicor Panao, associate professor sa UP Department Of Political Science, mayroong unfit at may mas magagaling na pwedeng piliin ni President-elect Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. sa ibang napiling Cabinet members.

Aniya, ang iba sa mga appointee ay bihasa na at alam na ang gagawin sa anumang isyu na kahaharapin ng susunod na administrasyon.

Ayon naman kay Dr. Frederick “Burns” Rey, associate professor sa UST Department Of Political Science, apat sa mga appointee ni Marcos ang alanganin dahil "nabahiran" ng kontrobersiya.

Saad niya, dapat na magsilbing lakas ng lipunan o kabalikat ng mga Pilipino ang gabinete ng susunod na administrasyon.

Ani Rey, dapat bantayan at tignan kung ano ang magiging takbo ng pamumuno ng Marcos administration.—SRO, TeleRadyo, Hunyo 23, 2022