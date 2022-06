Watch more News on iWantTFC

MAYNILA — Hindi umano gaanong nakakatulong ang P6,500 na fuel subsidy ng gobyerno sa mga tsuper ng bus sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, ayon sa isang grupo ng provincial bus operators ngayong Huwebes.

"Actually, hindi [effective]... Kung ang biyahe mo 300 kilometers, 150 liters ang kunsomo mo, i-multilpy mo ng P80, siguro almost P10,000. Pang-isang araw lang 'yung P6,500 na ayuda," ani Alex Yague, executive director ng Nagkakaisang Samahan ng Nangangasiwa ng Panlalawigang Bus sa Pilipinas Inc.

Ayon kay Yague, dapat 80 hanggang 90 porsiyento na puno ang bus bago sila pumasada para sigurado ang kanilang kita.

"Para pagdating sa dulo, meron kang pambayad ng krudo, pangsuweldo ng tao at pambayad ng toll fee," aniya sa panayam sa TeleRadyo.

Dahil sa pagtaasng presyo ng petrolyo, nagbawas umano ng biyahe ang mga provincial bus operator.

"Dahil sa epekto ng pandemya at ngayon naman ay pagtaas ng halaga ng diesel, tumaas din ang suweldo, tumaas din ang toll fee, lahat ng direct operating costs namin tumaas na lahat, kaya apektado," ani Yague.

"Kukunti nalang ang bumibiyahe, kasi kung bibiyahe ka ngayon, malulugi ka lang."

Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, naipamahagi na nila ang first tranche ng fuel subsidy sa higit 264,000 na benepisyaryo.

Naglaan ang gobyerno ng P2.5 bilyon na cash subsidy para sa mga PUV drivers at operators na apektado sa pagtaas ng presyo ng krudo.

Halos P100 kada litro na ang presyo ng diesel at gasolina sa ilang gasolinahan sa Kamaynilaan at ilang lalawigan.