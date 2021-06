Pinakamalaking vaccination site sa Caloocan, pinilahan

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Mahaba na ang pila ng mga tao na magpapabakuna sa Caloocan Sports Complex sa Bagumbong, Miyerkoles ng umaga, dahil ito ay na-convert bilang isang mega vaccination site ng lungsod.

Ang complex ay ang pinakamalaking vaccination site sa lungsod na kayang magbakuna ng nasa 2,000 katao.

Bukod sa pila, matrapik na rin sa lugar dahil maraming mga sasakyan ang nagdadala ng mga taong magpapabakuna.

Sa labas pa lamang ng gate ng sports complex ay mahaba na ang pila. Pagpasok naman sa loob ay iche-check ang kanilang registration, at may panibagong pila para sa mismong pagbabakuna.

Bukod sa sports complex, meron pang ibang vaccination sites sa lungsod.

Sa South Caloocan, 1,000 katao ang nakatakdang bakunahan ngayong araw sa isang mall.

Sa kabuuan, nasa 272,000 na ang nakatanggap ng first dose ng bakuna sa Caloocan at mahigit 50,000 sa kanila ang nakakumpleto na ng second dose.

- TeleRadyo 23 Hunyo 2021