Huling araw ng drive-thru bakunahan para sa delivery riders, tricycle drivers sa Maynila, pinilahan

MAYNILA - Mahaba na ang pila sa ikalawa at huling araw ng vaccine express na isinasagawa sa paradahan ng Cultural Center of the Philippines Complex sa Maynila.

Madaling araw pa nagsimulang pumila ang mga delivery rider, tricycle drivers at pedicab drivers na gusto nang magpabakuna kontra COVID-19.

Target na mabakunahan ang nasa 5,000 riders mula Martes hanggang ngayong Miyerkoles.

Gamit nila sa vaccination driver ang nakalaan na bakuna para sa lungsod ng Maynila mula sa national government.

Naisagawa ang naturang vaccination driver sa pakikipagtulungan ng Office of the Vice President, Manila LGU at ilang private partners.

May ilan ang lumiban na sa trabaho para pumila at mabakunahan lalo't may incentive pa na P500 na pang gas sa mga magpapabakuna.

Para sa mga riders, malaking bagay na ito para sa kanilang hanap-buhay kaya nahikayat na rin silang magpabakuna.

- TeleRadyo 23 Hunyo 2021