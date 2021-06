’Naninikluhod pa rin’: Benepisyo para sa health workers, iginiit

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Muling iginiit ng grupo ng health workers ang agarang pagbibigay ng matagal nang benepisyong inilaan sa kanila ng gobyerno.

“Mage-expire na 'yung ating Bayanihan 2 ngayong katapusan ng June so ang benepisyong ito mula pa noong September hanggang sa December last year na dapat ibigay sa ating mga health workers subalit hanggang ngayon parang naninikluhod pa rin ang mga health workers sa Department of Health at sa ating gobyerno na ibigay na talaga ito,” pahayag ni Robert Mendoza, national president ng Alliance of Health Workers.

Sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles ng umaga, sinabi ni Mendoza na hinihingi nila sa Department of Health ang pagsauli ng nasa P300 milyong pondo sa mga ospital para magamit para sa meals, accommodation at transportation benefits ng mga health workers sa ilalim na rin ng batas ng Bayanihan to Recover as One Act.

Ayon sa grupo, ang naturang benepisyo ay inilaan biglang pagkilala sa kontribusyon ng mga health worker kontra COVID-19 pandemic.

“Dahil sa ating tuloy-tuloy na dialogue sa DOH (Department of Health) at sa DBM (Department of Budget and Management) sumulat tayo kay President [Rodrigo] Duterte na dapat gawin na itong cash equivalent, kasi dati hindi malinaw ang department order ng Department of Health na kung paano ba ito ibibigay,” sabi niya.

Paliwanag aniya sa kanila ng DOH na nagamit na ang pondo para sa ibang bagay tulad ng pag-hire ng dagdag na health workers, vaccination program at compensation para sa mga health worker na nagkasakit ng COVID-19.

“May sarili 'yang budget, bakit ['yung pondo para sa] meal, transpo, at accommodation ginamit mo? 'Yun ang nakakalungkot. Hindi pa nga nage-enjoy 'yung nabigyan ng pondo bakit ibibigay sa ibang health workers,” sabi niya.

May mga nabigyan namang ibang health workers ng nasabing benepisyo sa iba’t ibang porma tulad ng pagbibigay ng gift checks. Pero mas nais nilang gawin na lamang itong cash dahil mas alam ng health workers kung ano ang kanilang pangangailangan.



“Sana naman ang Department of Health, as early as possible, bago matapos ang June na ito ay ibalik na 'yung perang kinuha nila sa iba ibang hospitals para ma-enjoy na ng mga health workers,” sabi niya.

- TeleRadyo 23 Hunyo 2021