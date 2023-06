Legal assistance, iba pang suporta sa OFWs inilipat sa DMW

Watch more on iWantTFC

Inilipat na ng Department of Foreign Affairs ang mandato kaugnay ng pagtulong o assistance to nationals sa Department of Migrant Workers. Ibig sabihin, ang migrant workers office ang mangunguna sa legal assistance, repatriation at iba pang suportang kailangan ng mga manggagawang Pinoy sa iba't ibang bansa. Nagpa-Patrol, Zen Hernandez. TV Patrol, Huwebes, 22 Hunyo 2023.