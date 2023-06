Watch more on iWantTFC

Nasa 30 porsiyento lamang ng mahigit 5,000 residente na lumikas sa bayan ng Santo Domingo sa Albay ang bumalik na sa kanilang mga bahay, Huwebes, matapos magpatupad ng decampment ang kanilang lokal na pamahalaan.

Pinauwi ang mga residente ng nasabing bayan noong Miyerkoles dahil nasa labas sila ng 6-kilometer permanent danger zone ng nag-aalburutong bulkang Mayon.

Ayon kay Santo Domingo Mayor Jun Aguas, voluntary ang naging paglikas sa kanilang lugar.

Sabi naman ni Albay Governor Grex Lagman, makakatanggap pa rin ng ayuda ang mga residente ng Santo Domingo na umuwi na sakanilang mga bahay.

Kung ano aniya ang mga matatanggap na benepisyo ng mga nasa evacuation center ay ibibigay din sa mga pinauwing evacuees dahil maituturing na rin silang mga economically displaced.

MAYON UPDATE

Samantala, nanatili pa rin sa alert level 3 ang estado ng Bulkang Mayon.

Sa loob ng 24 oras, nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) ng 299 rockfall events at walong dome-collapse pyroclstic density current o uson.

Mahaba na rin ang dinaloy ng lava na nasa 2.5 kilometro sa Mi-isi Gully sa Daraga, habang 1.8 kilometers ang idinaloy sa Bonga Gully.

Ang paguho ng lava mula sa crater ay nasa 3.3 kilometers na.

Nasa 574 metric tonnes naman ang nasukat na asupre.

Ayon sa Phivolcs, nananatili ang posibilidad ng pagsabog ng bulkan.