MANILA — Sa harap ng hindi mapigilang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, sinabi ng isang transport group na marami pa ring jeepney drivers ang hindi pa nakatatanggap ng fuel subsidy.

Sa imbentaryo ng Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas (LTOP) noong Sabado, nasa 35 porsiyento pa lang ng jeepney drivers ang nakatatanggap ng ayuda mula sa gobyerno, ayon kay Orlando Marquez Sr., presidente ng grupo. Pero hindi malinaw kung sa buong bansa ito o sa Metro Manila pa lang.

Marami pa rin ang hindi nakakakuha ng ayuda dahil aniya sa dami ng rekisito.

"Ang dami kasi ang 'di makapag-comply dahil napakaraming requirements dahil doon sa mga memorandum circular nila na hindi akma doon sa mga sistema na sila ang nagke-claim," ani Marquez

SALE AND TRANSFER

Reklamo pa ng grupo ni Marquez, hindi nila mailipat ang pangalan ng isang taong bumili ng jeep dahil aniya sa umiiral na 2016 memorandum circular ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) chairman Martin Delgra III.

Ayon kasi sa naturang memorandum circular, ipinagbabawal ang pagtanggap ng aplikasyon para sa sale at transfer ng isang Certificate of Public Convenience para mapigilan ang tinatawag nitong "commercialization of franchises."

"Pinagpipilitan lang niya (Delgra) 'yun daw ay pinagbibili namin hindi naman po dahil nga unang-una ibinigay talaga 'yan na libre gastos lang nang kaunting prangkisa," paliwanag ni Marquez.

"So hindi naman binebenta 'yan kasama nga lang sa prebilehiyo na mas maganda nga lang ng presyo kung pampublikong sasakyan 'yung binebenta mo na sasakyan."

Nanawagan din siya sa LTFRB na igalang nito ang ginawa nitong fare adjustment formula.

"Kahapon nag-hearing kami sa Senado tungkol sa fare increase na hindi tinutugunan ng LTFRB dahil napakalinaw ng memorandum circular... na 'yung fare adjustment formula na ginawa nila," ani Marquez.

"Ang aming hinihiling igalang naman sana nila dahil sila naman po ang gumawa doon hindi naman po kami... bakit hindi nila kayang sundin?" dagdag niya.

Matatandaang Metro Manila, Central Luzon at Region 4 lang ang pinayagang magtaas ng P1 pasahe sa jeep simula noong Hunyo 9.

"Kung baga sa ICU ay serious na po ang [problema sa] ating public transport," sabi ni Marquez.

—TeleRadyo, Hunyo 22, 2022