Walk-in policy sa mga vaccination site sa Maynila ibinalik

MAYNILA—Wala pang isang araw kumambyo ang lokal na pamahalaan ng Maynila ukol sa walk-in policy sa mga vaccination site.

Lunes nang nagpatupad sila ng "no walk-in" at lahat ng gustong magpabakuna ay kailangan makatanggap muna ng text message ukol sa schedule nila.

Ito kasi ang sagot ng LGU sa reklamo ng ilan na walang appointment system sa lungsod at napakahaba palagi ng pila sa mga bakunahan.

Pero ngayong Martes, balik na ang mahabang pila kasi binalik na rin ang walk-in. Biglang inutos ni Mayor Isko Moreno na maaari na ulit ang walk-in matapos ang mababang turnout sa unang araw ng papatupad ng bagong patakaran. Wala masyadong pumunta sa mga vaccination site. Tinawag ni Moreno na palpak ang no walk-in rule.

Lunes, may 28,000 doses ng bakuna ang available. Ayon sa Manila PIO, may na-text rin na 28,000 na mga residente na nag-register online nitong nakalipas na mga buwan, pero alas-4 ng hapon na ang nagpabakuna pa lang ay nasa 4,402 lang. Marami pa rin ang pumunta sa vaccination site na walang natanggap na text message.

Kaya bandang 4:30 ay pinayagan ulit ang walk-in at pagkatapos ng bakunahan Lunes bandang alas-9 ng gabi umabot sa 18,388 ang naturukan ng bakuna. Kabilang diyan ang nasa 14,000 na nag walk-in noong gabi na. Kaya napagdesisyunan ng LGU na tuluyan ng ibalik ang walk-in system.

Maynila lang ang isa sa ilang lungsod sa National Capital Region na walang appointment o schedule system sa vaccination. Pero para sa alkalde, ang walk-in system ang mas akma para sa lungsod.

Aminado naman siya na mahaba talaga ang pila at tiis-tiis na lang aniya muna ng ilang oras. Dagdag niya, maaari naman pumila sa hapon kung kailan mas kakaunti ang mga tao. Huwag na rin aniya mangamba ang publiko dahil may mga surplus naman ang doses ng bakuna kaya pwedeng pumunta sa vaccination site hanggang alas-8 ng gabi. — TeleRadyo 22 Hunyo 2021