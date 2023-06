Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Nakatakdang magsimula ngayong Miyerkoles ang decampment o pagpapauwi sa libu-libong residente ng Santo Domingo, Albay na lumikas dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon.

Ayon kay Santo Domingo Mayor Jun Aguas, sinunod lang niya ang rekomendasyon ni Albay Governor Edcel Greco Lagman na pauwiin muna ang mga lumikas na nakatira sa labas ng 6-kilometer permanent danger zone.

Aminado si Aguas na mahirap ang decampment, lalo't inabot nang dalawa hanggang tatlong araw ang pagpapalikas sa higit 1,000 pamilya o 5,000 indibiduwal.

Pero ayon kay Aguas, puwede namang magpaiwan ang ilang residente na takot sa pag-alboroto ng bulkan, na nananatili pa rin sa Alert Level 3.

Pag-uusapan na lang ng lokal na pamahalaan kung ano ang magiging hakbang nila, lalo na kung marami ang magpaiwan na evacuee.

Ayaw kasi munang umalis ng ilang evacuee, lalo ang matatanda at maraming mga anak, dahil sa takot sa bulkan.

Karamihan sa mga ayaw umuwi ang mga evacuee na nagtayo ng shanty, na kanilang ginastusan para may matuluyan sakaling lumala ang aktibidad ng bulkan.

Pero may ilan namang gusto nang umuwi lalo't siksikan ang iba sa mga classroom sa mga paaralang nagsilbing evacuation center. Magastos din umano sa evacuation centers dahil ang iba'y umuuwi pa sa mga bahay para magluto ng pagkain.

Sa Guinobatan, Albay naman nanindigan si Mayor Chino Garcia na hindi muna papauwiin ang nasa 800 pamilyang inilikas.

Nasa gitna ng dalawang river channels ang barangay Tandarora at Maninila kaya inilikas ang mga residente kahit nasa 7-kilometer extended danger zone.

Bukod sa pagputok ng bulkan, delikado rin ang mga ito sa pagbaha.

Kung sa pangangailangan ng mga evacuee, wala namang problema ang lokal na pamahalaan dahil marami ang nagpapaabot ng tulong, ani Garcia.

Pero hiling ng alkalde'y huwag putulin ng national government ang ayuda sa mga evacuee.

Samantala, sa nakalipas na 24 oras, nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) ng dalawang pagyanig, 299 rockfall events at 7 pyroclastic density current sa paligid ng Mayon.