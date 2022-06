Guanzon nagsampa ng kaso laban kay Cardema

Watch more News on iWantTFC

Umabot na sa pagsasampa ng kaso ang girian sa pagitan nina dating Commission on Elections Commissioner Rowena Guanzon at National Youth Commission Chairperson Ronald Cardema. Inireklamo ni Guanzon si Cardema ng cyber-libel at unjust vexation habang si Cardema naman ay pinapipigilan sa Korte Suprema ang pag-upo ni Guanzon bilang party-list representative. Nagpa-Patrol, Robert Mano. TV Patrol, Martes, 21 Hunyo 2022